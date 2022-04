Alice in Wonderland, giovedì 14 aprile al Teatro Sociale di Mantova

MANTOVA . – Le fantastiche atmosfere del Mondo delle Meraviglie stanno per arrivare al teatro Sociale di Mantova. Giovedì 14 aprile, alle ore 21:00, la Compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev porterà sul palco del Teatro massimo della città il suo spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Una serata unica e irripetibile, dove 30 artisti si esibiranno in un’opera di danza e acrobatica, raccontando la storia di Alice, tra coreografie magiche e messaggi di amore. L’evento a Mantova è reso possibile dalla collaborazione tra Comune di Mantova, Fondazione Artioli, Shining Productione Teatro Sociale, i quali hanno aderito alla rete di solidarietà nazionale che ha permesso alla compagnia di continuare ad esibirsi nel suo tour, iniziato proprio quando la Russia invadeva l’Ucraina. Il pubblico, acquistando un biglietto, avrà la possibilità di assistere a uno spettacolo che sta raccogliendo l’entusiasmo del pubblico, e l’opportunità di compiere un gesto concreto di solidarietà: il ricavato dalla vendita dei biglietti, verrà infatti devoluto in solidarietà ai profughi ucraini.