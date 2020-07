“Dugoni”, da domani riaprirà la piscina

MANTOVA Mantova«È stata una corsa contro il tempo, una negoziazione difficile e non scontata svolta insieme all’assessore Paola Nobis, che ringrazio per il suo impegno. Sono contento di comunicare che la piscina “Dugoni” riapre questa domenica». Firmato Mattia Palazzi. Con queste parole il primo cittadino, attraverso la propria pagina Facebook, ha dato l’annuncio tanto atteso. Un annuncio per nulla scontato, dal momento che a complicare la riapertura dell’impianto natatorio erano intervenute negli ultimi tempi parecchie pastoie.

Intanto, quella più scontata: l’interdizione di apertura al pubblico di qualsiasi luogo di assembramento, specialmente se questo possa veicolare e trasmettere contagi. La pandemia del resto ha costretto non solo la “Dugoni”, ma tutte le piscine pubbliche del paese a tenere chiusi i battenti, e non sono poche, precisa ancora il sindaco, quelle che rimarranno chiuse. Ancora giovedì aveva dichiarato che sarebbe stato un miracolo potere aprire entro la metà del mese, mentre la metà degli impianti in Italia rimarrà chiusa.

Lo sforzo nondimeno è stato condotto anche in altra direzione. C’era da convincere infatti il gestore della piscina, Sport Management, a mettere in campo misure e lavori, senza contare quelli che lo stesso gestore si era impegnato a realizzare secondo contratto con via Roma, e che invece sarebbero rimasti al palo.