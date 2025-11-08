Malore alla guida, autotrasportatore muore in A22. Cinque chilometri di coda a Mantova Nord in direzione del Brennero

MANTOVA Ancora una tragedia nel tratto mantovano dell’A22 dove ieri ha perso la vita una donna di 36 anni in stato di gravidanza. Questa mattina poco prima delle otto, al chilometro 249 della corsia Nord, a circa un centinaio di metri dal luogo dell’incidente di ieri, ha perso la vita un autotrasportatore 57enne rumeno. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida: lo testimonierebbe la lunga strisciata fatta dal suo Tir contro il guard rail centrale. Quando i soccorritori sono giunti sul posto per l’autotrasportatore non c’era più nulla da fare. Il traffico in zona sta subendo dei forti rallentamenti e alle 10 di questa mattina vengono segnalati circa 5 chilometri di coda all’altezza di Mantova Nord. I veicoli che viaggiano in direzione Nord vengono fatti procedere su un’unica corsia.

+++Notizia in aggiornamento+++