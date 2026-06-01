Corto circuito della lavastoviglie nella notte: fiamme in un’abitazione a San Benedetto Po, salvo un 89enne

SAN BENEDETTO PO. Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme nella notte a San Benedetto Po, all’interno di un’abitazione situata in via Felice Cavallotti. Il rogo, stando ai primi accertamenti, si è sviluppato intorno alle ore 01:50 a causa di un improvviso corto circuito della lavastoviglie, estendendosi rapidamente al vano cucina e riempiendo i locali di fumo. Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme nella notte a San Benedetto Po, all’interno di un’abitazione situata in via Felice Cavallotti. Il rogo, stando ai primi accertamenti, si è sviluppato intorno alle ore 01:50 a causa di un improvviso corto circuito della lavastoviglie, estendendosi rapidamente al vano cucina e riempiendo i locali di fumo.

Al momento del fatto, all’interno dell’appartamento si trovava il proprietario, un anziano di 89 anni. L’uomo è stato prontamente soccorso e, a scopo puramente precauzionale, è stato accompagnato in ospedale dal personale sanitario per effettuare tutti i controlli clinici del caso e scongiurare conseguenze legate all’inalazione dei fumi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’ambiente, impedendo al fuoco di propagarsi al resto dell’edificio. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di San Benedetto Po per i rilievi di rito e per supportare le operazioni di soccorso.