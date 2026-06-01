L’Arma incontra gli studenti a Revere: una lezione di legalità e tutela ambientale

BORGO MANTOVANO. Una giornata speciale all’insegna della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto dell’ambiente. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, insieme ai colleghi dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Mantova, hanno fatto visita agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Revere, nel plesso scolastico di via Mazzini.

L’incontro ha permesso ai ragazzi di scoprire da vicino il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e le attrezzature in uso ai militari, evidenziando il ruolo dell’Arma come punto di riferimento istituzionale e presidio di prossimità per l’intera comunità.

Sicurezza e coscienza ecologica

Oltre ai compiti tradizionali di prevenzione e repressione dei reati, l’attenzione si è focalizzata sulle specialità dei Carabinieri Forestali. I militari hanno illustrato il loro fondamentale compito ecologico volto alla salvaguardia del territorio. Agli studenti sono state spiegate le attività di tutela del paesaggio ittico, boschivo, ambientale e della fauna, stimolando una riflessione profonda sulla protezione del nostro ecosistema.

L’evento si è rivelato un dialogo aperto e partecipato, scandito dalle numerose domande degli alunni. Rispondendo ai quesiti, i Carabinieri hanno trasmesso ai giovani i valori fondamentali della Nazione e l’importanza del rispetto delle regole, gettando le basi per la costruzione della sicurezza e della coscienza civile di domani.