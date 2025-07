Marco Zanini riconfermato segretario generale della Camera di commercio di Cremona, Mantova e Pavia

MANTOVA La Giunta camerale ha dato l’ok ufficiale: venerdì Marco Zanini è stato riconfermato segretario generale della Camera di commercio che unisce i territori di Cremona, Mantova e Pavia. Ora la nomina passa al vaglio del Ministero, ma la direzione è tracciata. Zanini proseguirà il suo incarico nel nuovo ente che da pochi mesi lavora per consolidare l’unione tra le tre sedi territoriali. «Ringrazio gli amministratori e il presidente Gian Domenico Auricchio per la fiducia che riportano alla mia persona – ha dichiarato – e riconfermo che c’è tanto lavoro da fare. Le tre Camere sono unite da poco tempo, ma ci aspetta un lungo percorso di riorganizzazione dei servizi, con l’obiettivo di valorizzare le opportunità che emergono da un territorio così ampio e omogeneo. Un’agricoltura forte, una manifattura solida: ci sono tutte le premesse per sviluppare progetti di promozione integrata in tutta la circoscrizione».