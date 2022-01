Maria Rita Bonizzi presidente Anpi Cgil

MANTOVA – A conclusione dell’iter congressuale della Sezione Anpi Cgil “Giuseppina Rippa-Vittorio Veronesi”, il Comitato di Sezione ha votato il nuovo organismo dirigente: Bonizzi Maria Rita presidente, Volta Alessandro vice presidente; Scandolari Sara segretaria; Pasotti Angelo tesoriere, Dalla discussione sono emerse molte attività da svolgere durante il 2022, compreso quella di ampliare in tutti i luoghi di lavoro il tesseramento all’Anpi, essere presenti sui social e divulgare il messaggio della resistenza antifascista, con iniziative specifiche di memoria attiva e di coinvolgimento dei giovani. In merito al dibattito sulla votazione del nuovo presidente della Repubblica, la sezione Anpi Cgil, ricorda che nostra Costituzione sancisce che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ,che ripudia la guerra e ogni discriminazione di genere, religiosa e politica. La figura del nuovo Capo dello Stato deve essere garante dei valori della democrazia della pace e della libertà conquistata il 25 Aprile dai partigiani . Il nuovo Presidente deve garantire l’unità dello Stato e vigilare sulla eventuale ricostituzione del partito fascista in tutte le sue forme. Il Parlamento ha la responsabilità di fare una scelta che rappresenti questi valori da tramandare anche alle future generazioni.