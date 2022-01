Bando regionale scuola: il Comune S.Giorgio presenta quattro progetti

SAN GIORGIO BIGARELLO – Quattro gli interventi strutturali al patrimonio di edilizia scolastica che l’amministrazione comunale di San Giorgio Bigarello ha individuato per le riqualificazioni relative all’avviso pubblico di manifestazione di pubblico interesse, emanato da Regione Lombardia e collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il primo riguarda la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia, integrata con un asilo nido in località Stradella, in sostituzione dell’attuale struttura esistente. Questo intervento risponde sia alla necessità di ampliare la capacità ricettiva della materna e del nido esistenti, prevedendo l’incremento di sezioni e quindi del numero dei bambini frequentanti. La presenza in un unico plesso delle due realtà educative potrà inoltre facilitare la sperimentazione di nuovi percorsi educativi, L’asilo nido avrà due moduli funzionali, mentre la scuola dell’infanzia tre, per un costo complessivo degli interventi pari a 2.500.000 euro. Il secondo intervento riguarda l’ambito della “realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico: a tal proposito è stata evidenziata la necessità di dotare la scuola primaria C. Trivulzio di Belgioioso di Gazzo di un nuovo spazio dedicato alle attività ludiche, che attualmente vengono svolte nella palestra di Stradella raggiungibile solo con l’utilizzo del trasporto perché lontano dal plesso. La trasformazione di un fabbricato di proprietà del Comune e non utilizzato, presente nell’area cortiva dello stabile già esistente, doterà la scuola di un nuovo spazio per attività collettive a favore degli alunni. L’illuminazione sarà a led e si valuterà anche la possibilità di installare pannelli fotovoltaici per alimentare l’edificio. Per questa seconda candidatura, la spesa complessiva per la realizzazione prevede l’investimento di 400.000 euro. Il terzo intervento si concentra sulla scuola primaria Rita Levi Montalcini, dove a fronte di un finanziamento previsto di 330mila euro è stata ipotizzata la realizzazione di un ampliamento finalizzato all’estensione degli spazi destinati alla mensa scolastica. In questo caso l’opera, proprio nello spirito degli interventi ammissibili, risponde alla necessità di ampliare gli spazi per la refezione sia nell’ipotesi dell’attivazione del tempo pieno, servizio da tempo richiesto dalle famiglie, sia per massimizzare le esigenze dell’attuale servizio di tempo integrato anche alla luce del distanziamento richiesto per la riduzione dei rischi di contagio Covid. Per l’ultimo è stato previsto l’adeguamento e il miglioramento sismico ed energetico nella scuola dell’infanzia Rodari e all’asilo nido “Il Girotondo” in località Tripoli. Gli interventi di adeguamento sismico prevedono una serie di azioni di rinforzo strutturale delle strutture già esistenti, parallelamente si opererà per un efficientamento energetico con il miglioramento di almeno due classi energetiche, per una spesa complessiva di 1.990.000 euro.

Matteo Vincenzi