Martinelli: “I lavori al Martelli decisi con la società”

MANTOVA Alle critiche della minoranza, risponde l’assessore ai lavori pubblici del Come Nicola Martinelli. “Non è mai mancata in questi anni da parte dell’Amministrazione Comunale l’attenzione verso lo stadio Martelli, sia per quanto riguarda gli aspetti manutentivi sia per quanto riguarda gli aspetti societari. A testimonianza di ciò i numerosi interventi susseguitesi in questi anni di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di euro 180.000, tutte risorse comunali.

Aggiungendo i 100.000 euro stanziati quest’anno arriviamo a 280.000 euro di investimento sullo stadio.

Lunghissimo l’elenco delle cose fatte: rifacimento impianto rilevazione fumi, rifacimento impianti idraulici spogliatoi prima squadra, rifacimento completo locali docce, ristrutturazione di tutti i servizi igienici con esclusione dei distinti, messa in sicurezza vie di esodo, ripristino controsoffitti Mantova Point, rifacimento impianti riscaldamento spogliatoi giovanili, manutenzione impianti elettrici, rifacimento pavimentazione zona ingresso tribuna, recinzioni torri faro e carter antiarrampicamento e così di seguito. Con gli ulteriori 100.000 euro stanziati quest’anno andremo ad attrezzare lo stadio per la serie C con interventi mirati concordati con la società, sapendo che parliamo di interventi da realizzare in tempi molto stretti sia di progettazione che di affidamento alla ditta che li realizzerà.

Sullo stadio noi ci siamo sempre stati impiegando risorse comunali quando serviva. Ogni altro ragionamento su interventi più strutturali e rilevanti dal punto di vista economico non possono prescindere da una visione complessiva del futuro dell’area del Te, riflessione che come noto stiamo facendo”.

Nicola Martinelli