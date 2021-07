Rugby Top 10 – Viadana, stagione al via l’11 settembre. Boschetti rinnova

VIADANA La stagione ufficiale del Rugby Viadana partirà l’11 settembre con il primo turno di Coppa Italia, mentre il campionato Top 10 scatterà il 25 settembre. Così ha deciso il Consiglio Federale riunito a Roma. Il massimo campionato nazionale mantiene invariata la propria formula, ripristinando, dopo il blocco della scorsa stagione, la retrocessione in Serie A per l’ultima classificata al termine della regular season. Il Peroni Top 10 prenderà il via il 25 settembre e vivrà il proprio epilogo il 28 maggio 2022 con la finale per l’assegnazione dello Scudetto numero 91 in campo neutro. Ma ad inaugurare la stagione 2021/22 sarà l’11 settembre la Coppa Italia con la disputa della prima giornata per le dieci squadre partecipanti.

Il Viadana è stato inserito nel Girone 1 con Petrarca Padova, Valorugby Emilia, Lyons Piacenza e Colorno. Nel Girone 2 ci sono invece Rovigo, Calvisano, Mogliano, Fiamme Oro e Lazio. La formula prevede gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone; ogni squadra disputerà due gare in casa e due in trasferta. Le prime classificate di ciascun girone accedono alla finale, in gara unica in campo neutro (2 aprile 2022). Le gare della prima fase si disputeranno l’11 e 18 settembre, l’8, 15 e 22 gennaio.

Invariata, come dicevamo, la formula del campionato Peroni Top 10 con un girone all’italiana da dieci squadre con gare di andata e ritorno. Le prime quattro classificate al termine della stagione regolare accedono alle semifinali, da disputarsi con incontri di andata e ritorno (1ª vs 4ª; 2ª vs 3ª): andata il 7/8 maggio, ritorno il 14/15 maggio. Le vincenti del doppio turno di semifinale accedono alla finale per il titolo di Campione d’Italia Assoluto da disputarsi il 28 maggio in campo neutro. La squadra classificata al decimo posto al termine della stagione regolare retrocede in Serie A.

Le date degli incontri di regular season sono le seguenti: 25 settembre; 2, 9, 26 e 23 ottobre; 6, 13 e 20 novembre; 4, 11 e 18 dicembre; 5, 12 e 26 febbraio; 12 e 19 marzo; 9 e 23 aprile.

I campionati di Serie B (Caimani) e Serie C (Mantova) inizieranno il 17 ottobre per concludersi il 5 giugno 2022.

Altra conferma in casa Viadana, si tratta del seconda linea Fabrizio Boschetti. Milanese classe 2001, era giunto l’estate scorsa dal Rugby Rho, vanta una presenza nell’ultimo Sei Nazioni con la Nazionale U20 e vestirà per la seconda stagione la maglia giallonera. «Ho avuto un anno di grande crescita individuale, come giocatore, grazie al meraviglioso staff e agli allenatori – afferma Fabrizio -. Ho trovato un gruppo molto giovane ma con tanta voglia di dimostrare e mettersi in gioco, mi sono trovato subito bene. I prossimi obiettivi? Crescere a livello fisico e continuare a migliorarmi a livello tecnico, sperando di essere una tra le prime scelte per gli allenatori». «Fabrizio – ha poi aggiunto il general manager Ulises Gamboa – si è fatto notare come talento giovane da sviluppare. Nel suo primo anno a Viadana è riuscito a esordire in prima squadra e a farsi notare dagli allenatori della Nazionale U20. E’ stato segnalato tra i ragazzi del 2001 del Viadana come un talento da portare al club. Siamo lieti di annunciare il suo rinnovo per la rosa 2021/22».