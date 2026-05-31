Maxi blitz antidroga e armi: oltre 1.300 arresti in Italia. Controlli e denunce anche a Mantova

MANTOVA – Si è conclusa venerdì una massiccia operazione di polizia ad alto impatto investigativo, condotta a livello nazionale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo (Sco) e portata avanti dagli investigatori delle Squadre Mobili, ha puntato a rafforzare il controllo nelle aree più sensibili delle città italiane, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, in particolare tra le fasce giovanili e i minori.

Il maxi blitz ha visto in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e numerosi uffici delle varie Questure, registrando numeri impressionanti a livello complessivo.

I numeri del blitz nazionale: arresti, droga e armi da guerra

I controlli si sono concentrati soprattutto all’interno dei quartieri più a rischio e nelle vicinanze dei locali notturni. Il bilancio complessivo dell’operazione fotografa una realtà complessa, caratterizzata anche da un preoccupante fenomeno di porto d’armi bianche tra i giovanissimi.

Ambito di Controllo Dati Complessivi Nazionali Dettaglio Minorenni Persone Identificate 297.071 soggetti 15.665 minori Persone Arrestate 1.335 soggetti 31 minori Persone Denunciate 2.358 a piede libero 142 minori Sostanze Stupefacenti Sequestrate Circa 430 kg (48 kg cocaina, 379 kg cannabinoidi, 7 kg eroina) – Armi da Fuoco Sequestrate 111 armi (inclusi fucili d’assalto Colt Ar15 e armi da guerra) Sequestrato anche un giubbotto antiproiettile Armi Bianche Sequestrate 250 armi (machete, sciabole, taser, tirapugni, accette) Ampia diffusione in ambito giovanile

Il bilancio dell’operazione nella provincia di Mantova

L’onda dei controlli ad alto impatto ha interessato direttamente anche il territorio virgiliano. Gli agenti della Questura di Mantova hanno setacciato le aree calde della città e della provincia, registrando i seguenti risultati operativi:

487 persone identificate , tra le quali sono stati controllati 21 minorenni.

7 persone maggiorenni denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Sequestri di droga: i controlli stringenti hanno permesso di intercettare e sottrarre al mercato dello spaccio locale 25 grammi di cocaina, 82 grammi di hashish e 4 grammi di altri cannabinoidi.

L’operazione conferma la linea di massima fermezza adottata dalle forze dell’ordine nel presidiare le piazze dello spaccio e nel contrastare la circolazione di armi pericolose tra le strade della provincia.