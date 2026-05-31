Viadana, scontro all’alba tra un’auto e un furgone dei rifiuti: ferito un 26enne

VIADANA – Pauroso incidente stradale all’alba di ieri nelle strade di Viadana. Intorno alle 6, in via Silvio Pellico, un’autovettura e un furgone adibito alla raccolta dell’immondizia si sono scontrati per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’impatto ha coinvolto una Peugeot 308, alla cui guida si trovava un 26enne residente a Commessaggio, e il mezzo della nettezza urbana, condotto da un uomo di 41 anni residente a Viadana. A causa della violenta collisione, il conducente della Peugeot ha avuto la peggio. Immediato è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Il giovane è stato preso in cura dai sanitari e trasportato d’urgenza all’ospedale di Casalmaggiore. È stato ricoverato in codice giallo: ha riportato diverse lesioni ma, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. Praticamente illeso, invece, il conducente del furgone dei rifiuti. [ Per effettuare i rilievi di legge è intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viadana.