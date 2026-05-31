Castel d’Ario, furgone in fiamme nella notte dietro al Palazzetto dello Sport

CASTEL D’ARIO – Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Castel d’Ario a causa di un incendio che ha distrutto la parte anteriore di un veicolo. Intorno all’una e dieci di ieri, in viale dello Sport, un furgone ha improvvisamente preso fuoco per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il mezzo pesante, che si trovava parcheggiato proprio nei pressi del palazzetto dello sport del paese, è di proprietà dell’Associazione Polisportiva dilettantistica “Nivola”, una realtà sportiva molto conosciuta sul territorio.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente il vano motore e la cabina del furgone, illuminando la notte e attirando l’attenzione dei residenti. Immediato è scattato l’allarme che ha portato sul posto i mezzi di emergenza dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area prima che le fiamme potessero propagarsi alla struttura comunale o ad altri veicoli. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, incaricati di effettuare i rilievi di legge e di avviare le indagini per determinare la natura dell’incendio.

Al momento non si esclude alcuna pista, dal cortocircuito accidentale all’atto doloso. Nelle prossime ore le forze dell’ordine verificheranno l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per raccogliere elementi utili alle indagini.