Poggio Rusco, travolto in bici da un’auto: gravissimo un noto commerciante di 59 anni

POGGIO RUSCO – Un gravissimo incidente stradale è avvenuto Poggio Rusco nella mattinata di ieri, sabato 30 maggio. Intorno alle 8.30, un noto commerciante locale di 59 anni è stato investito da una Fiat Panda mentre si spostava a bordo della sua bicicletta.

Il drammatico scontro è avvenuto in via Matteotti, a pochissima distanza dall’incrocio con via Trento e Trieste. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo: l’uomo è stato sbalzato dalla sella, andando a impattare con estrema forze contro il parabrezza dell’autovettura prima di rovinare al suolo.

La dinamica del sinistro al vaglio dei Carabinieri

Secondo una primissima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza durante una manovra stradale:

La manovra : Il conducente della Fiat Panda avrebbe iniziato una manovra di svolta.

La mancata visibilità : L’automobilista non si sarebbe avveduto del sopraggiungere del ciclista 59enne.

L’allarme: È stato lo stesso conducente della vettura, sotto shock, ad arrestare la marcia e ad allertare immediatamente i soccorsi del 118.

Codice rosso e il volo in elisoccorso

I sanitari, giunti sul posto con i mezzi di terra, hanno compreso subito la gravità delle condizioni dell’uomo e hanno richiesto il supporto aereo:

L’eliambulanza : Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza a bordo dell’elisoccorso.

Il ricovero : L’uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia .

Il bollettino medico: Le condizioni del commerciante permangono stabili nella loro estrema gravità. I medici mantengono la prognosi riservata.

I rilievi di legge sono affidati ai Carabinieri, che stanno lavorando per delineare con precisione l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro.