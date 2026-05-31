Tenta il colpo al centro commerciale, 46enne beccato con bottino da 600 euro

CURTATONE – Ha cercato di allontanarsi dal centro commerciale con merce varia per un valore complessivo di circa 600 euro, ma senza provvedere al relativo pagamento alla cassa. Un tentativo andato però a vuoto in quanto fermato subito e denunciato dai carabinieri. Protagonista dell’episodio un 46enne di origine marocchina residente a Mantova, accusato dell’ipotesi di furto aggravato. L’intervento dei militari dell’Arma è occorso segnatamente al centro commerciale “Quattroventi” di Curtatone, dove era stata segnalata la presenza di una persona sospettata di aver sottratto diversi prodotti dagli scaffali dell’esercizio commerciale. Giunti sul posto, gli operanti hanno quindi effettuato gli accertamenti del caso, recuperando la refurtiva (otto paia di scarpe da ginnastica di marca, una borsa e alcune paia di calzini – in foto) e procedendo all’identificazione. Al termine delle verifiche, il 46enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.