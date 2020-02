Motocross, partita di calcio e luna park: tutto in una domenica

MANTOVA Le gare di motocross al Migliaretto, la partita del Mantova allo stadio Martelli e il luna park sul Te: si annuncia una domenica impegnativa per le forze dell’ordine in generale e la Polizia locale in particolare. Impegnativa ma non troppo lasciano intendere dal comando di viale Fium, dove hanno organizzato un piano preciso per evitare ingorghi per il traffico e disordini tra tifosi. Per evitare contatti tra sostenitori del Mantova e del Forlì, oggi viale Te sarà off-limits tra le 13 e le 17. Non sarà possibile parcheggiare in piazzale Montelungo e in piazzale Ragazzi del ’99 mentre la fermata del bus-navetta per il centro sarà spostata in viale Isonzo. Chiuso anche il varco delle Aquile in viale Isonzo. Per chi fosse diretto sul Te ci sarà la possibilità di parcheggiare in viale Risorgimento e nelle vie limitrofe. La zona a ridosso dello stadio sarà inoltre presidiata dalle forze di Polizia e da volontari. Prevista la chiusura anche per via Guerra per la giornata delle gare di motocross sulla pista del Migliaretto. In mattinata sono previste le prove, mentre nel pomeriggio sarà il momento delle gare degli Internazionali d’Italia. Il transito lungo via Guerra sarà consentito solo con l’autorizzazione degli organizzatori della gara. Non sarà inoltre consentito il parcheggio lungo via Parma. Gli appassionati diretti al Migliaretto potranno quindi trovare parcheggio in strada Bosco Virgiliano, Te Brunetti, in Valletta Valsecchi e a Porta Cerese.