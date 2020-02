Tafferuglio e fuga tra ragazzine in mezzo alle giostre

MANTOVA Dopo la rapina dell’altra notte ieri sul luna park del Te si è registrata solo una scaramuccia tra ragazzine e lo smarrimento temporaneo di un bambino di 4 anni. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Il primo episodio è stato segnalato verso le 17 di ieri: la zona è la “solita”, ovvero quella nei pressi della giostra dell’autoscontro, dove si raduna la maggior parte degli adolescenti che frequentano il lune park. Un gruppo di ragazzine avrebbe cominciato a discutere per i soliti “futili motivi” e dopo qualche spintone qualcuna di loro è venuta alle mani, mentre qualcun altro segnalava una rissa. Sul posto interveniva il personale di un’ambulanza di Porto Emergenza e una pattuglia di agenti della Polizia locale, ma quando questi arrivavano delle ragazzine rissose non veniva trovata alcuna traccia. Poco dopo gli agenti di viale Fiume venivano chiamati a un secondo intervento. Una donna infatti chiedeva il loro aiuto perché aveva smarrito il proprio figlio, un bambino di 4 anni. Fortunatamente le ricerche si concludevano positivamente e nell’arco di pochi minuti. Il piccolo veniva trovato nei pressi di una giostra e riconsegnato sano e salvo alla mamma, decisamente più spaventata di lui.