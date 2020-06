Casa del Sole, convenzione gratuita con Croce Rossa di Mantova

MANTOVA La Croce Rossa al servizio dei bambini della Casa del Sole. Nei giorni scorsi è stata stipulata una convenzione a titolo gratuito tra Casa del Sole e Croce Rossa Italiana comitato di Mantova per aiutare la struttura di Curtatone nella gestione dell’emergenza ed introduzione di tutte le pratiche di sicurezza ed igienizzazione necessarie per la fase 2.

L’accordo prevede di impiegare i volontari della Croce Rossa alla prova temperatura corporea dei bambini, igienizzazione delle ruote delle carrozzine e delle scarpe dei bambini in ingresso alla scuola dopo essere scesi dai pulmini.

I volontari della Croce Rossa saranno 4 e dovranno recarsi la mattina presso i cancelli della struttura per effettuare il servizio.

“Ringrazio di cuore la Croce Rossa Italiana ed il Presidente Matteo Formizzi – spiega il Presidente Enrico Marocchi – per il servizio gratuito che ha voluto donarci. Il momento dell’accesso dei ragazzi la mattina alla struttura è molto delicato. L’aiuto dei volontari della croce rossa permetterà di velocizzare le procedure e ridurre così lo stress per i nostri bambini”.