Muore a 42 anni mentre è ricoverata al Poma: disposta l’autopsia

MANTOVA C’è l’ombra della Malasanità sul caso della morte di una 42enne di Cerese, e per questo motivo la procura di Masntova ha aperto un’indagine disponendo l’autopsia per Silvia Persi. La donna è deceduta nel reparto di rianimazione del Carlo Poma di Mantova sabato scorso, dove era ricoverata da un paio di giorni. La causa della morte secondo la diagnosi fatta al momento del decesso sarebbe dovuta a un ictus. L’esame autoptico, in programma oggi, mercoledì 9 settembre, nelle sale mortuarie del Poma, dovrà stabilire l’esatta causa del decesso e se questa è riconducibile a eventuali errori di valutazione relativi a precedenti ricoveri ospedalieri.