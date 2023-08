Calcio Serie C – Mantova, due nuove amichevoli: il 20 al Martelli col Rimini, il 23 a Castiglione

MANTOVA Il carnet delle amichevoli del Mantova si è arricchito di due appuntamenti: il 20 agosto al Martelli contro il Rimini; e il 23 a Castiglione contro i padroni di casa. Quello col Rimini, che milita nel girone B di Lega Pro, è un confronto che non va in scena dalla stagione 2013-14, quando le due squadre erano rivali in campionato. A Castiglione, invece, il Mantova disputò un’amichevole anche la scorsa estate. Prima di queste due gare, l’Acm affronterà la Clivense (oggi, mercoledì 2 agosto), il Vigasio (dopodomani a Veronello), la Castellana (l’11 a Castel Goffredo) e il Brescia (il 12 al Martelli).