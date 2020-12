Ex municipio e cimitero, a San Giovanni del Dosso, cantieri pronti a ripartire

SAN GIOVANNI DEL DOSSO – In un quadro generale fatto di molte incertezze – e non potrebbe essere altrimenti – i vari comuni della nostra provincia stanno comunque tentando di andare avanti portando a conclusione quegli interventi, considerati della massima importanza, che per diverso tempo hanno subito rallentamenti o addirittura interruzioni legate più o meno direttamente all’emergenza Covid-19.

Non fa eccezione San Giovanni del Dosso che tra la fine di questo tormentato 2020 e l’inizio del 2021 vedrà la conclusione di un importante cantiere e la ripresa di un altro non meno significativo: come ci ha confermato lo stesso primo cittadino Angela Zibordi, sono ripresi in questi giorni i lavori al cimitero. Come noto il camposanto dossese presentava diverse criticità legate ai danni del sisma 2012, in particolare relativamente al colonnato, ad alcuni muri e marciapiedi e ad alcune cappelle: la conclusione dei lavori è fissata entro pochi mesi, e quindi con l’arrivo della primavera del 2021. Pronti a ripartire, è questione davvero di giorni, i lavori all’ex municipio che, come spiegato nei mesi scorsi, è stato completamente demolito per fare spazio a una nuova struttura in grado di accogliere biblioteca, ludoteca e le sedi delle associazioni.