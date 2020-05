Fase 2, Forattini (Pd): “Bene l’intervento di regione Lombardia, ma siano assicurate ai comuni le risorse necessarie”

MILANO – Il progetto di legge che prevede un sostegno di 3 miliardi di euro per la ripresa economica della Regione Lombardia è stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale, anche con il voto favorevole dei dem.

“Come gruppo PD abbiamo presentato molte proposte, emendamenti e ordini del giorno, per offrire il nostro contributo su diversi fronti” spiega la consigliera del PD Antonella Forattini che è intervenuta ribadendo l’importanza di sostenere maggiormente i comuni più colpiti e di effettuare una ripartizione più equa, anche in considerazione del numero degli abitanti.

“Ci spiace non siano stati accolti molti nostri emendamenti che andavano in questa direzione, ma sono stati però approvati alcuni nostri importanti ordini del giorno – dice Forattini e spiega – Siamo riusciti a impegnare la giunta lombarda sul fronte dell’innovazione tecnologica potenziando lo sviluppo di strumenti di smart working, formazione a distanza e Industria 4.0, ma soprattutto, in occasione della sessione di assestamento del bilancio, abbiamo strappato l’impegno a ridefinire il proprio Piano Regionale di Sviluppo da concertare con le cabine di regia territoriali, con il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e attraverso le Commissioni consiliari”.

“Inoltre – aggiunge Forattini – è stata accolta la nostra proposta a destinare una quota adeguata al risanamento degli edifici e dei siti pubblici contenenti amianto”.

“Si tratta di un provvedimento che ha alcuni limiti importanti – conclude la consigliera dem – perché non identifica le priorità per la ripresa economica e mette risorse sugli investimenti, non sulle spese correnti, che oggi sono la necessità più impellente dei comuni. Ma è sempre un passo nella direzione della ripresa, una disponibilità di spesa che potrà dare un aiuto concreto sulla base delle priorità indicate dai territori”.