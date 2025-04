Nebbia, umidità ed eventi meteo estremi: a Mantova il clima è sempre pessimo

MANTOVA – La buona notizia è che negli ultimi 12 mesi la posizione di Mantova nella classifica dell’indice del clima non è peggiorata. La cattiva notizia è che negli ultimi 12 mesi la posizione di Mantova nella classifica dell’indice del clima non è migliorata. Nella graduatoria stilata dal Sole 24 Ore la nostra città si piazza al 97° posto su 107 (i capoluoghi sono 112 ma riaggregati su base provinciale, ndr), come un anno fa, e come un anno resta fuori per un soffio dalla Top Ten dei capoluoghi con il clima peggiore. Top Ten in cui entra invece Cremona che si piazza alla posizione numero 102 di una classifica aperta da Bari e chiusa da Caserta. Ma è po’ tutta la Lombardia che storicamente sopporta un clima decisamente sfavorevole. Lodi è all’88° posto, Monza e Brianza all’82° posto e Milano, che si piazza 77ª è la città che ha guadagnato più posizioni, ben nove, in Lombardia nell’ultimo anno. Decisamente meglio aree come Brescia (69) e Sondrio (66), prima a livello regionale per qualità del clima. La graduatoria è stata stilata con 16 parametri meteo relativi al periodo 2014-2024. Sul podio ci sono Bari che ha totalizzato 774,3 di punteggio, seguita da Barletta-Andria-Trani con 733,2 e Pescara con 732,8. Mantova è invece in fondo alla classifica con 516 di punteggio. I centri della Pianura Padana sono storicamente quelli con il clima peggiore, e non è un caso che siano padani sei tra gli ultimi dieci capoluoghi della classifica: Reggio Emilia (100), Parma (101), Cremona (102), Piacenza (103), Alessandria (104), Asti (105). A trascinare sul fondo Mantova sono fattori come i 44,6 giorni di nebbia, conseguenza della cattiva circolazione dell’aria (in media 64,5 giorni in un anno), e quei 179,4 giorni fuori dal comfort climatico; Bari, che è in testa, ne conta 20 di meno di media, e ha una media di 8,5 ore soleggiate al giorno contro le 7,6 di Mantova. Ci sono poi le piogge, in termini quantitativi, e i giorni di pioggia consecutivi che non aiutano Mantova a salire in classifica. Lo stesso vale per le precipitazioni estreme che hanno caratterizzato il 2024 con giornate eccezionali, allerte meteo sempre più frequenti con allagamenti e piante abbattute dalle raffiche di vento. Insomma niente di nuovo sotto il sole e ancor meno sotto la pioggia e in mezzo alla nebbia. Mantova è nel cuore della Pianura Padana e non c’è modo di spostarla, e gli effetti del cambiamento climatico sono su scala globale.