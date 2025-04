Giorno in prefettura per gli studenti del liceo Belfiore

MANTOVA- Proseguono in Prefettura gli incontri avviati con gli istituti scolastici nell’ambito delle iniziative di promozione della presenza dello Stato sul territorio e delle progettualità legate ai percorsi di legalità. Ieri è stata accolta una classe terza del Liceo Scientifico Belfiore di Mantova. Il prefetto Roberto Bolognesi ha incontrato gli studenti, accompagnati dalla dirigente Cristina Patria e dal docente Vito Venturini per illustrare il ruolo e le funzioni degli uffici governativi, soffermandosi tanto su profili squisitamente storico giuridici, quanto su aspetti inerenti l’azione propulsiva, di indirizzo, di raccordo, di intervento e mediazione che contraddistinguono l’attività della Prefettura. In particolare, oltre ai temi connessi alla sicurezza pubblica e ai rapporti della Prefettura con gli enti territoriali, sono stati esposti profili tematici di estrema attualità, in materia di organizzazione delle consultazioni elettorali nonché di protezione civile legate alla recente emergenza idraulica che ha investito anche il territorio mantovano in relazione alla piena del fiume Po e dei suoi affluenti.