Oggi e domani lavori in corso e deviazioni alle porte della città

Il Comune di Mantova informa la cittadinanza che, in seguito a specifiche ordinanze emesse per

motivi di sicurezza pubblica e viabilità, sono previste modifiche alla circolazione nei giorni 27, 28 e

29 giugno 2025.

Le misure riguardano:

– l’effettuazione di prove operative da parte dei Vigili del Fuoco

– lo svolgimento della manifestazione sportiva “Gara Triathlon Sprint e Olimpico” organizzata da

TriO Eventi SSD a R.L.

VENERDÌ 27 GIUGNO 2025

Chiusura temporanea di strada Ghisiolo per attività operative dei Vigili del Fuoco

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sarà interdetto il transito a veicoli e pedoni in strada Ghisiolo, nel

tratto compreso tra viale della Favorita e il civico 1, esclusivamente per prove operative del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova.

L’accesso sarà consentito solo a residenti e domiciliati. Le modifiche saranno regolate

direttamente dal personale del Comando.

SABATO 28 GIUGNO 2025

Triathlon Sprint e Olimpico – Interdizioni alla sosta e alla circolazione

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva e garantire la sicurezza di atleti e

cittadini, si dispone:

 Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 08:00 alle 15:00, nelle seguenti vie:

o Viale Mincio (eccetto area logistica)

o Via San Giorgio (ambo i lati)

o Via Legnago (da viale Mincio a strada Ghisiolo)

o Strada Lunetta (da via Legnago a viale Lombardia)

 Divieto di transito, dalle ore 12:00 alle 15:00, in:

o Viale Mincio

o Lungolago dei Gonzaga (da largo Vigili del Fuoco alla rotatoria via Legnago)

o Via Legnago (fino all’intersezione con strada Ghisiolo)

o Strada Lunetta (fino a viale Lombardia)

o Strada Ghisiolo (fino al civico 31, confine con San Giorgio Bigarello)

o Viale della Favorita (tra rotatoria con via M. Gioia e ingresso Tangenziale Nord)

o Via Fossamana (fino al confine con San Giorgio Bigarello)

MISURE DI SICUREZZA

Dalle ore 12:00 fino a cessate necessità, saranno attivi sbarramenti stradali nei principali punti

d’accesso del percorso gara a cura della Polizia Locale e dei volontari autorizzati.

DOMENICA 29 GIUGNO 2025

Proseguimento della manifestazione Triathlon – Nuove chiusure e divieti

 Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 08:00 alle 17:00, in:

o Viale Mincio (eccetto area logistica)

o Via San Giorgio (ambo i lati)

o Via Legnago (fino a strada Ghisiolo)

o Strada Lunetta (tra via Legnago e viale Lombardia)

o Piazza Porta Giulia (tra porta e imbocco ciclopedonale)

o Strada Montata (dal civico 2 al 6b)

 Divieto di transito, dalle ore 12:00 alle 17:00, in:

o Tutte le vie già citate per sabato, più:

 Strada Montata (tra bosco di Mezzo e Porta Giulia)

 Piazza Porta Giulia (fino all’imbocco ciclopedonale)

Anche in questa giornata saranno adottate misure di safety analoghe a quelle del sabato, con

sbarramenti e personale dedicato.

Il Comune invita i residenti delle zone interessate a prestare attenzione alla segnaletica

temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e a verificare gli orari dei divieti di sosta e

transito. Gli organizzatori provvederanno a informare le abitazioni e attività presenti lungo i

percorsi.