Calcio Serie B – Il Mantova riceve l’applauso della Lega per l’evento al Te

MANTOVA L’impressione è quella della calma piatta. In realtà, nella pentola del Mantova bolle roba sostanziosa e gustosa, destinata a svelarsi dalla prossima settimana. Ci riferiamo al mercato, ma anche ad eventi collaterali e iniziative che vedono coinvolto il club biancorosso. Ieri mattina si è svolto il sopralluogo della Lega B a Palazzo Te, per pianificare la cerimonia di presentazione del calendario. Un’estate fa lo show si tenne a La Spezia, mentre quest’anno, su idea del presidente Filippo Piccoli, è stata accettata la candidatura di Mantova, pronta ad ospitare l’evento alla residenza estiva dei Gonzaga. La delegazione della Lega sbarcata ieri a Mantova, ha visitato Palazzo Te assieme a rappresentanti dell’Acm (il direttore operativo Alessandro Raffa e il responsabile comunicazione Gianluca De Rosa) e ad una rappresentanza del Comune. Gli emissari di Lega sono rimasti entusiasti della location. Tra una perlustrazione e l’altra, si è stabilito che la cerimonia si svolgerà nel Giardino dell’Esedra, sullo stesso palco che ospiterà i concerti estivi tra agosto e settembre (e che ha ospitato il Volo a maggio). In caso di maltempo, invece, ci si sposterà all’interno nella Sala dei Cavalli. Da definire la data, ma sarà certamente nell’ultima settimana di luglio. L’evento avrà luogo alle ore 19 circa e sarà trasmesso in diretta da Dazn, oltre che via streaming dal canale della Lega. Da definire la conduzione e gli ospiti (lo scorso anno a La Spezia c’era il comico Dario Vergassola). Di sicuro saranno presenti tutte e 20 le società di Serie B con i rispettivi presidenti o dirigenti. Piatto forte, come detto, sarà la presentazione del calendario del campionato 2025-26, al via il 22 agosto. Il Mantova lo scorso anno cominciò da Reggio Emilia: per il principio dell’alternanza, quest’anno dovrebbe giocare la prima partita al Martelli, ma non è detto.