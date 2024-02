Ok alla documentazione per la Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mantova Ovest

MANTOVA La Giunta Comunale, martedì 27 febbraio, ha approvato la documentazione relativa alla Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Mantova Ovest, necessaria per partecipare alla “Fase 2” della Manifestazione di interesse per la presentazione di Comunità Energetiche Rinnovabili di Regione Lombardia e accedere ai contributi che saranno resi disponibili. Partecipano alla proposta di Cer il Comune e la Provincia di Mantova, in qualità di produttori-consumatori (prosumer) e la Diocesi in qualità di consumatore.

Il lavoro sinergico dei partner territoriali, avviato nella primavera 2023, ha come obiettivi la promozione delle fonti rinnovabili, l’uso razionale e sostenibile dell’energia, la riduzione del consumo di combustibili fossili e delle emissioni di CO2 e il supporto ai soggetti in condizioni di povertà energetica.

Lo sviluppo delle Cer e la crescita del consumo condiviso di energia rinnovabile sono strumenti utili per aiutare famiglie, imprese e soggetti istituzionali a ridurre costi e consumi di energia fossile.

La manifestazione di interesse di Regione Lombardia in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili costituisce un’occasione per avviare un primo percorso in tal senso nel territorio comunale di Mantova.