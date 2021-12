Giuliano Negrini premio alla carriera Cna

MANTOVA E’ stato assegnato il Premio alla Carriera a Giuliano Negrini di Mantova durante il CNA day.

“Per aver fatto nascere e crescere la navigazione fluviale turistica in Italia, per l’importante lavoro di promozione turistica che con la sua società di navigazione “Navi Andes” svolge nel territorio Mantovano e sino a Venezia. Per gli esemplari risultati e le lungimiranti visioni.

Il CNA day ė un appuntamento annuale che vuole omaggiare il mondo artigianale e i suoi protagonisti . Secondo CNA essere artigiani ė una filosofia di vita rivolta a partecipare alla crescita e sviluppo dei territori valorizzando le relative risorse , caratteristiche ed eccellenze.