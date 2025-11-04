Onore e tradizione: le uniformi dei Carabinieri in vetrina in centro città

Anche quest’anno il Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha allestito una vetrina all’interno dell’info point del Comune di Mantova, piazza Erbe, con due divise da Carabiniere: la grande uniforme speciale da Ufficiale e l’uniforme ordinaria invernale con mantello.

Grazie alla disponibilità concessa dal Comune di Mantova, nella giornata del 3 e 4 novembre è possibile ammirare da vicino le eleganti uniformi dei Carabinieri, con gli alamari in argento cuciti a mano ed altri pregiati elementi che compongono la GUS (grande uniforme speciale), esposte per l’occasione ed utilizzate nel corso di cerimonie solenni quali, ad esempio, la festa della Repubblica e la festa dell’Arma dei Carabinieri.