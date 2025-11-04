La Biblioteca Comunale Teresiana ospita, nella Prima Sala Monumentale, il ciclo di tre
incontri, a cura del professor Claudio Fraccari, dal titolo “Ut pictura poesis. Incroci
d’eccezione tra letteratura e arti figurative in età moderna”.
Gli appuntamenti si svolgeranno:
Sabato 8 novembre, ore 10.30:
I. Prodromi / Tra neo-classicismo e romanticismo
Sabato 15 novembre, ore 10.30:
II. L'età del realismo e del decadentismo
Sabato 22 novembre, ore 10.30:
III. Dalle avanguardie storiche al secondo Novecento
“La trasversalità è un’opzione decisiva nella cultura contemporanea – spiegano gli
organizzatori –. La contiguità fra storia della letteratura e storia dell’arte è d’altronde
assodata e può risultare utile al trasferimento di forme e concetti, potendo attivare stili
cognitivi diversi quanto complementari. Ciò vuol essere mostrato e dimostrato nel breve
corso in questione attraverso tre lezioni relative agli snodi cruciali dell’evo moderno”.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.