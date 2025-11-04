La Voce dei tifosi, quelli che il Mantova

di Chiara Sanguanini

Prima di Sampdoria-Mantova i commenti dei tifosi sono impagabili.

Quelli che non vedono cosa ci sia da ridere in momenti come questi (Beppe Viola).

E invece…

Si parla di:

– ULTIMA SPIAGGIA

“È la decima “ultima spiaggia” per Possanzini. Ormai il Martelli assomiglia ad uno stabilimento balneare…” (l’umorista)

“Faremo un campionato con partite “da ultima spiaggia”. Retrocederemo con l’80% di possesso palla. Mi vengono in mente i musicisti del Titanic che continuavano a suonare mentre il transatlantico stava affondando…” (il pessimista)

“Ultima spiaggia ad oltranza…” (il realista, almeno fino a quel momento)

– CROCEVIA

“Già… sarà proprio il crocevia di questo campionato caro Mister. FORZA MANTOVA” (non ha dubbi)

“Ultimo crocevia per il mister; però una rotonda sarebbe più scorrevole. (l’ingegnere)

“E in caso di pareggio Possanzini se ne va a metà?” (il matematico dubbioso)

– CICCIO MISTER?

“Ciccio ciccio: stoppa di petto, piattone nell’angolo, dito al cielo, occhi stralunati come chi ha visto un ufo e bacio alla maglia sotto la curva…” (il nostalgico)

“Ottima idea !! Un grande lavoratore con un grande cuore biancorosso” (l’amico)

“Ma no, per carità; la scema perdar!” (Vi giuro, l’ha scritto proprio così)

– ESONERI SÌ, ESONERI NO

“Per restare in linea con l’utile “scossone” di questa settimana, si potrebbero esonerare il magazziniere, la segretaria e sostituire tutti i raccattapalle!!!” (Lo sgomberatore)

– PRONOSTICI DELLA DOMENICA POMERIGGIO

“2 a 0 x la samp… doppietta di Mayer dalla tribuna…” (ah, ah, ah)

“0-1: Mancuso con gol regolare annullato alla Sampdoria.” (il vendicatore)

Quelli che si comincia, che il Signore ci assista!

Quasi 500 i tifosi biancorossi in uno spicchio del Ferraris.

Commenti dopo i primi 45 minuti.

Delusione:

“Due squadre senza capo nè coda” “Veramente loro Coda ce l’hanno!”.

“45 minuti e non ho visto un tiro in porta. Come facciamo a vincere?” “Ruocco non affronta mai l’avversario. In avanti c’è il nulla” (cambierà idea) “Il Mantova! L’unica roba bela l’è la curiera!” “Forza ragazzi, passaggi più precisi!”

Ma Paolo, che è a Genova, scrive “Stiamo tenendo il campo in una bolgia autentica”.

Nel secondo tempo la Samp parte all’arrembaggio, ma combina poco. Poi cala e al’86°… GOOOOOOLLL!!! RUOCCO!!!

“Che guadaaaaa!” “Una perla: per vincere ci serviva un eurogol!” “Fantastico!!!” “Sto male! Incredibile!”

‘Oooooo miooooooo Dioooooooooo!!!”

“RUOCCO e i suoi fratelli, ultimo film girato a Genova”.

Quelli che si chiudono in bagno per la paura!

Bice corre in bagno e finge di leggere un libro: è il suo modo di esorcizzare il terrore di un possibile pareggio.

Al 90° rigore per il Mantova. Var che, dopo qualche minuto, lo annulla. E si continua.

“Tomao, 10 minuti di recupero!”.

10 lunghi, interminabile minuti. La Samp “rischia” di pareggiare. Poi triplice fischio.

Stupore e felicità. Bice può uscire dal bagno.

“Nel giorno dei morti resuscitiamo”.

“Ottimo, e l’ultimo chiuda la porta!” Renata, come non riportarla dopo una vittoria!

“Finalmente sarà una notte serena”.

“Sensazioni dimenticate… bravi, complimenti!”

Paolo è entusiasta: “Giovani, io ne ho viste tante, ma questa è la seconda gioia più grande dopo Hellas 0 – Mantova 3 del Dicembre 2006!”.

“Ci voleva. Ci voleva proprio!”.

Non tutti sono convinti della “svolta”.

“Abbiamo bevuto un brodino, almeno stasera dormiremo senza mal di pancia”.

Possanzini? Tutta la squadra lo circonda in un abbraccio, sia dopo il gol che alla fine.

Chiedono a Ivan: “Ma sei contento che resta Possanzini?”.

Ivan risponde: “Io sono contento che finalmente il Mantova ha vinto!”.

Bravo Ivan, risposta perfetta: per stasera godiamocela.