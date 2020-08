Organizzazioni di Protezione Civile, al via il rinnovo delle convenzioni

MANTOVA Coprono il periodo che va dall’1 luglio e il 31 dicembre 2020 le convenzioni che la Provincia di Mantova si appresta a rinnovare con le Organizzazioni di volontariato o gruppi comunali/intercomunali con i requisiti necessari per far parte della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile.

E con lo schema di convenzione, approvato con decreto del vice presidente dell’ente Paolo Galeotti, hanno avuto il via libera anche il modello d’intervento della Colonna Mobile Provinciale del volontariato di protezione civile e le modalità per la costituzione dei Blocchi Base della Colonna.

La Provincia concede infatti un contributo alle Organizzazioni che fanno parte parte della Colonna Mobile Provinciale, secondo criteri specifici.

L’istituzione della Colonna Mobile è stata voluta per disporre a livello provinciale di una forza di pronto intervento in grado di mobilitarsi rapidamente al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile sul territorio provinciale o extraprovinciale: essa è formata da Organizzazioni di Volontariato di protezione civile convenzionate con la Provincia ed è organizzata secondo un modello d’intervento, che ne definisce la struttura organizzativa, le procedure di attivazione, le tempistiche e le modalità di intervento, le componenti coinvolte, i compiti e le responsabilità.

I contributi per la messa in disponibilità di personale e capisquadra sono in linea con quelli concessi nel precedente semestre e sono previsti anche rimborsi per le spese di assicurazione, revisione e mantenimento dei mezzi in dotazione alle organizzazioni e facenti parte della colonna.