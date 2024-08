Vento e pioggia, il Comune ha già rimosso tutti i rami caduti

PORTO MANTOVANO Il violento temporale che mercoledì si è abbattuto su tutto il Mantovano non ha risparmiato nemmeno l’hinterland e in particolare Porto Mantovano, dove tuttavia l’apparato comunale dei soccorsi è riuscito ad intervenire tempestivamente per evitare danni maggiori grazie alla sinergia fra Protezione civile, Polizia locale e Asep che ha permesso di mettere in sicurezza tutte le aree senza creare alcun disagio alla cittadinanza.

Sul posto anche l’assessore Franco Masenelli, il sindaco Maria Paola Salvarani e la responsabile dell’area tecnica Rosanna Moffa.

Gli interventi si sono concentrati in via Martiri, via Pavese e via Einaudi, dove sono stati rimossi i diversi rami caduti sulla carreggiata. Tagliati inoltre gli alberi percolanti sulla tangenziale all’entrata di Porto (in prossimità della carrozzeria Mondini) e ripulito l’abitato di Soave dalle decine di piccoli rami e dalle foglie che si erano ammassate lungo il manto stradale.

Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo approfondito su tutto il territorio portuense al fine di accertare eventuali ulteriori danni causati, come detto, dal forte vento alzatosi nella serata di mercoledì.

Si tratta di un intervento portato a termine grazie anche alla collaborazione di diverse realtà.