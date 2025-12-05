Ponte di San Benedetto Po: cantiere in golena da maggio 2026 a luglio 2027. Ancora da fissare il periodo e la durata della chiusura totale al traffico

SAN BENEDETTO PO Inizio dei lavori entro maggio 2026, fine dei lavori prevista per luglio 2027. Si allungano ulteriormente i tempi per la campata in golena del ponte di San Benedetto Po. Questa mattina il presidente della Provincia Carlo Bottani e il dirigente dell’area lavori pubblici della Provincia Antonio Corvino, hanno spiegato a fine conferenza di aggiornamento sullo stato dei lavori alcune delle novità riguardo l’opera tutt’ora in corso. La partenza dei lavori della parte in golena è di fatto ritardata di 5 mesi rispetto a quanto programmato precedentemente (le previsioni del 6 dicembre 2024 ipotizzavano gennaio 2026, ndr). Di conseguenza la fine dei lavori slitterà da marzo a luglio 2027. Nel corso della conferenza non è stata fissata una data per la chiusura completa al traffico del ponte. Attualmente il nuovo manufatto è in posizione provvisoria in attesa di essere traslato al posto del vecchio manufatto che sarà abbattuto. Proprio l’abbattimento del vecchio ponte, già dismesso, sarà il primo step dei lavori, e di fatto sarà la parte più complicata dell’intera operazione, ha spiegato Corvino.