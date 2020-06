Oscar Green Coldiretti: iscrizioni aperte fino al 30 giugno

MANTOVA Coldiretti Mantova ricorda che sono aperte fino al prossimo 30 giugno le iscrizioni all’Oscar Green 2020, il concorso nato e rivolto ai Giovani di Coldiretti per far emergere la professionalità, lo spirito imprenditoriale, le idee e la passione che tutti i giorni i giovani agricoltori mettono nel proprio lavoro.

Quest’anno il tema scelto è “Innovatori di Natura”. “Più propensi a introdurre nuove tecnologie e ad avere un’ottica imprenditoriale smart – commenta Giovanni Bellei, delegato di Coldiretti Giovani Impresa Mantova – i giovani agricoltori sanno cogliere le opportunità del mercato valorizzando le produzioni territoriali e in un’ottica molto spesso multifunzionale, di rete, attenta alle esigenze dei consumatori. Bisogna però che il sistema e le istituzioni rispondano con minore burocrazia, maggiore flessibilità e accompagnando le imprese nella crescita”.

Sono sei le categorie in gara.

“Impresa 5.Terra”: premia i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che creano una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana attraverso, tra l’altro, l’applicazione di nuove tecnologie; “Fare rete”: categoria rivolta a progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica; “Sostenibilità ambientale”: possono partecipare a questa categoria le imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile nel rispetto dei principi di economia circolare riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente; “Campagna amica”: rivolta ai progetti che valorizzano i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale; “Noi per il sociale”: categoria rivolta ai progetti che si distinguono per la capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, sociale. Oltre alle imprese agricole, possono partecipare Enti Pubblici, Cooperative e Consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali; “Creatività”: intende premiare la creatività di idea, che apporti un’innovazione di prodotto e/o di processo in grado di aiutare l’azienda a produrre in modo più efficiente, andando incontro a una domanda di mercato sempre più variegata ed eterogenea.

Per informazioni: Fabio Malavasi, fabio.malavasi@coldiretti.it, 0376/375421.