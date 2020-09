Palazzo Ducale: dal 2 ottobre aumenta la capienza dei visitatori

MANTOVA A partire dal 2 ottobre, Palazzo Ducale di Mantova aumenterà in maniera considerevole la possibilità di accogliere il pubblico. Di seguito le nuove modalità di accesso.

1) 12 persone ogni 10 minuti (più eventuale guida), per la visita di Castello di San Giorgio (inclusa Camera degli Sposi), Corte Nuova, Corte Vecchia e Museo Archeologico, al costo di € 13, salve le normali riduzioni e gratuità;

2) Ulteriori 10 persone ogni 10 minuti, per la visita di Corte Nuova, Corte Vecchia e Museo Archeologico, al costo di € 7, salve le normali riduzioni e gratuità. Queste ulteriori 10 persone entreranno anch’esse dal Castello, ma non potranno salire la Scala dei Cavalli per andare nella Camera degli Sposi, dunque accederanno al percorso direttamente dallo Scalone di Enea.

Si segnala inoltre che nel percorso di visita, escluso il Castello e quindi a partire dalla Sala di Manto fino all’uscita, è consentita la costituzione di gruppi fino a circa 20, max 25 persone. A ragione del contingentamento al piano nobile del Castello, i gruppi lì eventualmente separati potranno essere riuniti a partire dalla Sala di Manto. Rimane necessario il transito rapido nei seguenti ambienti: corridoio dei Mori, stufetta, camera di Amore e Psiche, loggia di Santa Barbara, camerino dei Mori, camera dei Falconi. In merito all’opportunità di non sostare in questi ambienti, si prega di prestare la massima collaborazione.