Curtatone, per il welfare quasi due milioni di euro di investimenti

CURTATONE Il welfare al centro dell’attenzione del Comune di Curtatone: questo il capitolo di spesa più importante del bilancio di previsione che arriva questa sera in consiglio comunale. Le casse comunali contano 18milioni di euro di entrate correnti.

Si dice soddisfatto il sindaco Carlo Bottani del bilancio di previsione che si andrà ad approvare questa sera durante l’assise: «Abbiamo sottoscritto un accordo con i sindacati per il bilancio: è stata confermata la difesa del welfare per cui abbiamo previsto 1.900.000 euro, pari al 19% del bilancio totale del Comune che conta 18milioni di euro di entrate correnti».

Numeri che vedono anche confermare le aliquote ed i costi dei servizi ai cittadini. Un risultato importante, come sottolinea il sindaco Bottani, anche alla luce della pesante sentenza che ha obbligato il Comune a pagare per l’incidente mortale verificatosi nell’ormai lontano 2006: a tale proposito Corte Spagnola ha già versato 300mila euro lo scorso anno cui si ne aggiungeranno 176mila a maggio. «Alcuni consigliavano di aumentare la pressione fiscale ma siamo riusciti ad evitarlo», afferma con soddisfazione il sindaco.

Tra le altre cifre degne di nota del bilancio di previsione emergono poi i 550mila euro frutto della lotta all’evasione fiscale iniziata dal Comune cinque anni fa e gli investimenti sul territorio. Guardando all’ambiente, infatti, proprio in questi giorni sono in corso una serie di interventi in via Colombina, a Buscoldo, dove ieri sono stati piantumati nuovi alberi. Lavori a cui si aggiunge via Parri ad Eremo, due parchi sistemati ad Eremo e San Silvestro ed uno dietro via Parri.

Massimo impegno anche alla formazione lavorativa, di giovani e non, che ha visto tra le altre cose il rinnovo di “Finalmente una gioia” con il Comune di Mantova per l’inserimento dei più giovani nel mondo del lavoro. Aiuti che guardano anche, nello specifico, le donne con un piano che punta all’informatizzazione per dare nuove competenze lavorative. E proprio guardando ai cittadini il Comune ha deciso di potenziare i servizi scolastici, a partire dal doposcuola che si cercherà di potenziare in concerto con la dirigente scolastica.

Progetti importanti anche in ambito economico dove il Comune di Curtatone punta a rendersi sempre più facilitatore tra e con le imprese al fine di rendere anche sempre più appetibile il territorio.

Massima attenzione, infine, alla sicurezza: un punto che passa per la centrale h24 ed un pattugliamento privato sul territorio ed una serie di incontri pubblici con polizia locale e carabinieri.