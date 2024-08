Parco del Mincio, lavori per 2,5 milioni di euro

MANTOVA Ieri la Comunità del Parco del Mincio, ha approvato all’unanimità il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027, con un piano di investimenti che punta su qualità delle acque, tutela della biodiversità e nuove forestazioni. Il programma triennale prevede un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, con il clou delle opere previsto per il 2025, per un valore di circa 1,58 milioni di euro. Tra gli interventi principali figura la realizzazione di un sistema filtrante alla foce del Goldone, per trattenere materiali solidi e sedimenti trasportati dal canale nelle Valli del Mincio, finanziato con 463.180 euro. Altri interventi significativi includono la tutela degli ecosistemi nelle Valli del Mincio, finanziati con 250.000 euro derivanti dalle compensazioni per le opere della linea ferroviaria Modena-Verona, e la gestione delle specie aliene e la pulizia dei canali, supportata dal Bando Habitat di Fondazione Cariverona con 45.000 euro. 900.000 euro, finanziati da Regione Lombardia, sono destinati per il programma di interventi su aree agricole incluse nel sistema vallivo, per lo sfalcio dei canneti con raccolta e asporto della biomassa, e la pulizia e manutenzione dei canali mediante rimozione del sedimento e della vegetazione, per consentire il regolare deflusso delle acque. Tra i nuovi investimenti in evidenza nel triennio, figurano un nuovo piano di forestazioni in aree in corso di individuazione (106.903,29 euro) e le manutenzioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio naturale e del sistema idraulico del fiume (192.648,99 euro).Parallelamente, il Parco sta portando avanti un programma operativo per un valore di oltre 5,5 milioni di euro, che comprende opere infrastrutturali, interventi di miglioramento della qualità delle acque e iniziative per la tutela della biodiversità. Un focus particolare è dedicato allo sviluppo del Contratto di Fiume, volto a proteggere e recuperare l’ecosistema fluviale del Mincio. Il Presidente del Parco del Mincio, Maurizio Pellizzer, ha sottolineato come « Tutte le azioni siano frutto di decisioni condivise con la Comunità dei sindaci», garantendo che le iniziative del Parco non gravino sulle casse dei Comuni, grazie ai finanziamenti ottenuti tramite bandi. L’assemblea ha anche approvato la convenzione per la manutenzione della Ciclovia Turistica Nazionale Sole e ha preso atto della nomina di Adriano Cattaneo come consigliere designato da Regione Lombardia. Antonia Bersellini Baroni