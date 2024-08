Rugby Serie A Elite – Viadana al lavoro: test e da lunedì gli allenamenti

VIADANA La stagione 2024/25 del Rugby Viadana è cominciata ieri mattina con il tradizionale incontro tra lo staff tecnico e la squadra. Sostanzialmente la prima occasione per vedersi tutti insieme, utile soprattutto ai nuovi acquisti per iniziare a conoscersi. Quattro gli assenti, ma nei presenti volti sorridenti a conferma della ambizioni che nutre la società. I rivieraschi di Gilberto Pavan, com’è noto, sono vicecampioni d’Italia. Sarà ovviamente difficile migliorarsi, ma ci si proverà, avendo ancor più motivazioni e stimoli rispetto alla stagione precedente stagione. Oggi e domani è previsto lavoro sia in palestra che sul campo; in particolare si svolgeranno i test sia per i tre quarti che per gli avanti. Lunedì prossimo inizia la preparazione vera e propria.

Le avversarie del Viadana nella Serie A Elite saranno: Colorno, Valorugby, Piacenza, Fiamme Oro, Lazio, Mogliano Veneto, Rangers Vicenza, Petrarca Padova e Rovigo. Il campionato parte il 12 ottobre (il 21 e 22 settembre via alla Coppa Italia): le prime quattro classificate accedono alle semifinali play off; l’ultima classificata retrocede nel Gruppo 1 della Serie A.