Volley Serie B femminile – Nardi Volta, preso il martello Gugolati

VOLTA MANTOVANA Il martello Alice Gugolati, classe 2005, è l’ultimo colpo in entrata per la Nardi Volta di B1 femminile. Dopo l’esperienza nelle giovanili del Porto, ha maturato quella nel Bedizzole. Chiuso il rapporto col team bresciano, è rientrata alla casa madre, mentre nell’ultima stagione ha giocato in B2 a Verona con l’Igevo Top Vollay di Patrizia Amadori, neo coach del Medole di C. In precedenza si erano accasate alla Nardi Biesso, Campana, Benetti (di rientro da Medole), Mennecozzi, Pandolfi, Tellaroli, Coveccia e Bertasi. La preparazione inizia lunedì 29.