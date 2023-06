Calcio Serie C – Il Mantova si prepara a riabbracciare Festa. Piccoli rimprovera un tifoso su Veronello

MANTOVA Il Mantova 2023-24 prende forma. Quella che si apre oggi sarà la settimana dei primi acquisti in casa biancorossa. Tra oggi e domani è atteso il sì del portiere Marco Festa, che torna a Mantova dopo averci militato dal 2011 al 2015. Alti e bassi nella sua precedente esperienza in biancorosso, ma nel frattempo il numero uno bresciano ha avuto modo di misurarsi con la Serie A e B a Crotone, mentre nella scorsa stagione ha difeso la porta del Pordenone. Sempre tra oggi e domani sono attese le risposte di Erik Panizzi e Davis Mensah, che il dt Christian Botturi ha già incontrato e vorrebbe confermare. Il dirigente biancorosso terrà inoltre un colloquio con Gaetano Monachello per capire se ci sono le condizioni per tenere anche lui. Attesi sviluppi anche sugli under, che il Mantova schiererà quest’anno per incassare i contributi della Lega Pro. Venerdì verrà infine presentato mister Davide Possanzini, e lo stesso giorno la Covisoc esprimerà i verdetti sulle iscrizioni (ma il Mantova è già certo della riammissione).

Il raduno dei biancorossi è fissato per il 18 luglio a Mantovanello. Dal 24 tutti a Veronello, e a tal proposito c’è da registrare un bonario rimprovero di Filippo Piccoli a un utente di instagram che commentava negativamente la scelta del ritiro in terra veronese: «Queste – ha scritto il presidente – sono le cose che non fanno bene a Mantova e al Mantova! Premesso che Veronello è uno dei centri maggiormente all’avanguardia, ma la sostanza non è questa… Il cambiamento passa anche attraverso un cambio della mentalità. Non scordarlo mai! Ad maiora!».