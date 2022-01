Parrucchiere senza green pass, multato dalla Polizia Locale

MANTOVA Dal 20 gennaio è entrato in vigore l’obbligo del green pass anche per barbieri, parrucchieri e estetisti. La Polizia Locale, attraverso l’unità specialistica di Polizia Amministrativa, si è immediatamente attivata, dapprima attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione per poi passare alla fase di controllo.

Sono 21 le attività di barbieri, parrucchieri e estetisti controllati.

Proprio uno di questi, con attività in centro storico, la settimana scorsa, durante i controlli, ha manifestato resistenza all’adeguamento alle nuove disposizioni. Infatti, nonostante i toni garbati degli agenti intervenuti, ha rifiutato di esibire il green pass (probabilmente perché sprovvisto), ritenendo la norma anticostituzionale, non giusta e di non essere tenuto ad averlo, né ad esibirlo. A quel punto agli agenti, che tra l’altro hanno riscontrato anche che utilizzava mascherine non del tipo FFP2, così come imposto dalle linee guida previste dal Ministero della Salute, non è rimasto altro da fare che multarlo sia per la mancanza del green pass, sia per l’utilizzo di mascherine non idonee. (due le sanzione per un importo complessivo di 1.000 euro).