Dopo due anni di stop torna la Mastelmarcia, quest’anno in ricordo di Valeria

BONDENO (Gonzaga) – Dopo due anni di stop causati dall’emergenza sanitaria, ritorna domenica mattina a Bondeno e nelle vie del paese, una nuova edizione dell’evento sportivo “Mastelmarcia”. Quest’anno parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Ail Modena Onlus”, in memoria di Valeria Benatti, la giovane mamma, residente a Bondeno, prematuramente scomparsa. Oltre ad essere un occasione di ritrovo per ricordare Valeria, l’appuntamento sportivo si rivela, per la comunità di Bondeno, un’ottima opportunità per ripartire dopo la dura pausa appena trascorsa. La gara, composta da un percorso lungo e da un percorso più corto – rivolto a bambini e ragazzi- avrà inizio alle ore 9 del mattino presso il cortile parrocchiale e proseguirà per le vie del paese. A questo proposito, i partecipanti, dovranno recarsi alle ore 8 presso l’area di ritrovo, al fine di effettuare il procedimento di iscrizione e, per chiunque volesse, acquistare le magliette dedicate all’evento. Durante le premiazioni, i ragazzi dell’oratorio offriranno un piccolo rinfresco ai partecipanti e consegneranno i premi ai vincitori; analogamente un piccolo omaggio sarà donato anche ai bambini e alle famiglie iscritti alla corsa.

In attesa dell’appuntamento sportivo, rimangono disponibili presso le attività commerciali del paese e nelle zone limitrofe le magliette di colore azzurro. In caso di maltempo, la corsa sarà rinviata a domenica prossima.