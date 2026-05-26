PD (37,89%) prima forza della maggioranza politica eletta alla guida di Mantova

Con 7595 voti di lista, pari al 37,89% delle preferenze, e 13 consiglieri eletti, il Partito Democratico è nettamente la prima forza della coalizione di centro sinistra a sostegno di Andrea Murari.

7632 le preferenze espresse dai mantovani a favore di candidati PD.

Spicca l’eclatante risultato di Mattia Palazzi, cui sono andate ben 3568 preferenze.

Così il segretario cittadino Matteo Campisi: “Il risultato eccezionale del Partito Democratico cittadino, che ho l’onere e l’onore di condurre, ci riempie di profonda soddisfazione, ma soprattutto di grande responsabilità. Con il 38% dei consensi i cittadini mantovani ci affidano il compito di guidare questa maggioranza politica verso nuovi straordinari risultati, nel solco della continuità tracciato dalla giunta Palazzi negli ultimi dieci anni. La fiducia che i mantovani hanno riposto nella nostra forza politica, che per tutti noi è motivo di grande orgoglio, sarà premiata, ne siamo certi, con dedizione, autorevolezza e passione dal nostro nuovo sindaco Andrea Murari, a cui auguriamo un buon lavoro. Un ringraziamento particolare a tutta la comunità del Partito Democratico che ha lavorato in modo instancabile a questa campagna elettorale con testa e cuore fino all’ultimo giorno. E, grazie Mantova!”