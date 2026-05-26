Tangenziale di Goito, passo decisivo: lavori al via nel 2027

Importante passaggio istituzionale questa mattina a Milano, presso il Palazzo della Regione, volto a verificare l’esito dell’iter di progettazione esecutiva della Tangenziale di Goito.

Presenti la Direzione Generale Infrastrutture di Regione Lombardia, Concessionaria Autostrade Lombarde (CAL) e Provincia di Mantova mentre il Comune di Goito era collegato da remoto.

Tutti gli enti sottoscrittori dell’accordo che ha portato alla realizzazione dell’opera si sono trovati d’accordo sulla necessità di proseguire e completare le attività preliminari alla fase di gara dei lavori della Tangenziale, che toglierà traffico e passaggio di mezzi pesanti dai centri di Marsiletti, Goito e Cerlongo.

Il Presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, ha espresso grande soddisfazione per il progresso del progetto, sottolineando che il cantiere si avvicina dopo oltre cinquant’anni di attesa.

Il cronoprogramma attuale prevede l’inizio dei lavori per il febbraio del 2027.

Infatti dopo l’approvazione del Progetto Esecutivo (attesa per giugno 2026 a cura di Provincia di Mantova), partirà (a cura di CAL) la gara europea per l’assegnazione dei lavori, che si concluderà – presumibilmente – entro gennaio 2027.

Tutti i partecipanti hanno rivolto un sentito ringraziamento a Regione Lombardia, in particolare al Presidente Attilio Fontana e all’assessore Claudia Maria Terzi, per la sensibilità dimostrata nei confronti del territorio mantovano sul quale mai in passato erano stati riversati fondi così ingenti per una sola infrastruttura, la Tangenziale di Goito appunto.