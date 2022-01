Pedopornografia minorile, arrestato 42enne

MANTOVA Questa mattina all’alba la Squadra Mobile ha eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Brescia, un’ Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di un uomo 42enne residente nel mantovano condannato per il reato di pedopornografia minorile.

Costui, infatti, era stato sottoposto ad indagini nel dicembre del 2017 dalla Polizia Postale di Mantova per aver visionato, attraverso alcune piattaforme social, numerosi filmati a sfondo sessuale in cui erano ripresi giovani minorenni.

Al termine degli accertamenti di rito il 42enne è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Mantova ove dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi.