Rugby Serie A Elite – Viadana e l’arma in più ai play off. Bronzini: “Noi siamo una famiglia”

VIADANA Sarà lo stadio “Plebiscito” di Padova, martedì 2 giugno alle ore 18.15, a ospitare la Finale del Campionato Italiano di Serie A Élite. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 garantendo al massimo campionato italiano una vetrina nazionale di grande prestigio. «La Finale Scudetto rappresenta il culmine del nostro campionato e un’opportunità per continuare a far crescere il movimento – ha dichiarato Giulio Arletti, presidente della Lega e del Rugby Viadana -. Stiamo portando avanti un percorso che punta a rendere ogni grande evento sempre più coinvolgente e riconoscibile, valorizzando il lavoro dei club e dei territori. Padova è una sede che unisce tradizione e passione: vogliamo offrire al pubblico una giornata intensa, capace di andare oltre gli ottanta minuti e trasformarsi in un’esperienza per tutta la comunità del rugby».

In questo contesto di crescita e visibilità si inserisce anche il percorso del Rugby Viadana, che esce dalla sfida con le Fiamme Oro ancora più forte e consapevole della propria identità. A raccontarlo è un’immagine che vale più di tante parole: negli istanti finali della gara, dopo un confronto acceso anche sul piano fisico, i gialloneri si ritrovano stretti in un “quadrato circolare”, simbolo di unità e appartenenza, mentre gli avversari appaiono più dispersi sul campo. Un dettaglio che fotografa lo spirito di gruppo costruito nel tempo. Non solo emozione, ma anche sostanza, come sottolinea Andrea Bronzini, protagonista con due mete e tornato ai massimi livelli dopo un lungo stop per infortunio. «È stato un rientro lungo e sofferto, inizialmente si parlava di ritorno nella prossima stagione – racconta il trequarti – ma mi ero posto un obiettivo ambizioso. Con il lavoro di Giordano Arena, fisioterapista delle Zebre, sono riuscito a rientrare già per i play off. Sono contento per le due mete, ma il mio percorso non è finito: devo ancora migliorare sul contatto e sulla tenuta atletica, visto che il mio ruolo richiede grande intensità e molti scatti». Poi lo sguardo alla sfida vinta contro le Fiamme Oro, decisiva per l’accesso matematico ai play off: «Sapevamo quanto fosse importante. Tutte le big hanno sofferto a Roma, ma siamo riusciti a vincere con bonus. Mi fa piacere che sia stato notato il nostro spirito di squadra: è proprio su questo che stiamo lavorando, diventare sempre più uniti, più famiglia». E ora l’ultima tappa della regular season contro il Petrarca sabato allo Zaffanella. «Non so quali saranno le scelte dello staff – spiega Bronzini – probabilmente ci sarà turnover anche per via dell’infermeria. Potrebbe essere un’occasione per qualche ragazzo della cadetta di mettersi in mostra. Poi penseremo ai play off, il primo grande obiettivo è raggiunto. Potremmo incontrare Valorugby o Rovigo, ma siamo pronti». Il Viadana arriva così alla fase decisiva della stagione con entusiasmo, consapevolezza e un’identità sempre più forte, dentro e fuori dal campo.