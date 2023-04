“Per una donna 2023” a Grazia Attene, la signora dell’atletica mantovana

MANTOVA “Il profumo della terra rossa”. Una frase con cui si descrive Grazia Attene, premiata ieri a Palazzo d’Arco come donna dell’anno 2023 dall’associazione “Ammi – donne per la salute”. Un riconoscimento assegnatole per la sua dedizione allo sport nonché come figura di riferimento dell’atletica non solo mantovana ma anche nazionale. L’ex atleta è infatti da ben 65 anni parte integrante della Libertas Mantova, prima come sportiva, poi come insegnante e infine come allenatrice. Un legame indissolubile o come lo definisce lei stessa “una seconda pelle”. Il giornalista Adalberto Scemma, sottolineando l’importanza della corsa come bene fisico e mentale, ha citato diverse conquiste della protagonista e di come sia riuscita a raggiungere anche la maglia azzurra nel 1996; un traguardo, coronamento di un sogno nato a scuola su impulso dei suoi stessi insegnanti riusciti nell’impresa di convincere il padre, diffidente all’idea di farle fare atletica: «La terra rossa era il percorso dove si correva allora, adesso è azzurro, un altro colore bellissimo».