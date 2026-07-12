Piazza Virgiliana, ladri di corrente per giocare la notte

MANTOVA Non solo giocano abusivamente nella notte nel campetto gestito dall’associazione di quartiere, ma addirittura manomettono la colonnina dei contatori per farlo con gli impianti di illuminazione senza pagare il costo d’uso e mandando in tilt il sistema di illuminazione “domotico” comandato a distanza.

È quanto accaduto nel campetto comunale di piazza Virgiliana affidato alla Asd Virgiliana San Leonardo. La quale si è trovata, dietro segnalazioni, gli impianti di illuminazione accesi in piena mattina, e le lamentele dei residenti che hanno denunciato giochi in piena notte, proprio «mentre le persone normali dormono».

A una indagine condotta dalla stessa associazione, è risultato che la colonnina che custodisce i contatori per l’illuminazione notturna era stata nottetempo forzata con una mazza e manomesso il sistema di protezione. «Ma che razza di persone senza scrupolo possono arrivare a un’azione del genere per tirare due calci al pallone in piena notte, e soprattutto essere tranquilli di stazionare nelle ore successive nel campetto facendo pure schiamazzi, dopo avere compiuto un atto vandalico così pericoloso?», è la rimostranza della “Virgiliana-San Leonardo” diramata ieri.

Il direttivo dell’associazione lamenta altresì di non poter fare fronte a danni e chiede un incontro con il Comune per fronteggiare il problema.