Castiglione: da operaio a imprenditore, la storia di Sergio Gandolfi diventa un libro

CASTIGLIONE Erano presenti i figli, gli amici, i clienti e tanti conoscenti alla presentazione del libro dedicato a Sergio Gandolfi, scritto dal giornalista Luigi Cavalieri per ripercorrere la storia dell’artigiano e svelato proprio nell’azienda di Castiglione in cui questi aveva lavorato da dipendente.

Nel libro, Gandolfi viene descritto per quel che ha fatto partendo da uno scantinato a Fontane. Dopo aver trascorso anni da dipendente, l’artigiano ha avviato un’attività in proprio, seguendo l’incoraggiamento dalla moglie Roberta. L’attività si è poi affermata grazie alla produzione di stampi da lui realizzati con grande maestria e abilità tecnica.

Raggiunta la pensione e con la scomparsa della moglie, Gandolfi ha deciso di cedere l’azienda ai quattro figli Luca, Andrea, Renato e Rossella, dopo che alla produzione di stampi era stato aggiunto lo stampaggio e la realizzazione di alcuni brevetti per alcuni prodotti commercializzati direttamente.

La storia di Sergio Gandolfi è simile a quella di tanti artigiani che si sono fatti da soli, con molti sacrifici e una grande passione per il proprio lavoro, come ce ne sono stati anche a Castiglione, ma finora a nessuno di loro era stato dedicato un libro. Cavalieri ricostruisce la biografia di un operaio diventato imprenditore. La storia di un uomo, un artigiano, un marito, un padre e un nonno da ammirare.

All’incontro, in cui è stato presentato il libro, dopo l’introduzione della figlia Rossella, hanno preso la parola l’autore e l’editore Marcello Zane. Il primo ha voluto soffermarsi su cosa lo ha spinto a dedicare un libro a Sergio, in particolare la reciproca conoscenza fin dai banchi della scuola elementare, la vicinanza alla famiglia ed il voler raccontare la storia di un artigiano, che, partito dal nulla, è riuscito a creare un’azienda oggi gestita di comune accordo dai quattro figli, che continuano l’attività del padre secondo lo stesso spirito di intrapresa, ma anche secondo quei valori che i genitori hanno loro trasmesso.

Sergio Gandolfi ha perseguito sempre il suo obiettivo: far crescere l’impresa all’interno di quei valori familiari che la contraddistinguono sin dalle origini, ovvero solidità, concretezza, aperture e dinamicità, oggi declinati modernamente in tenacia, coerenza, rispetto e innovazione.